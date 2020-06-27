Дмитрий Махонин посетил экстрим-парк

27 июня - всероссийский День молодежи. Однако, в экстрим-парке обсуждали, отнюдь, не праздные темы. В том числе и сроки сдачи главного местного объекта - административного корпуса с раздевалками и тренажерными залами.Проект крупнейшего в России бетонного скейт - парка разработали в Кентукки. На площади в 12 тысяч квадратов разместились уровни и для новичков, и для настоящих экстремалов. Поэтому именно здесь, сменив строгий пиджак на спортивную толстовку, свою рабочую встречу провел врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.Дмитрий Махонин: «Сегодня мы видим задачу: усовершенствовать парк и благоустройство вокруг него. Для нас остается ключевым создание условий для молодежи, чтобы молодежь оставалась именно в Пермском крае, в Перми».Один из ключевых объектов, который появится здесь осенью - административное здание. Оно позволит пермским экстремалам заниматься спортом круглый год и проводить российские и международные соревнования. В нем разместятся медкабинет, спортзал, раздевалки, зал для групповых программ и кафе, а на крыше - сцена.Раньше на месте стройки нового спортивного комплекса располагалась яблоневая аллея, которая попадала под застройку. Чтобы деревья сохранить, их пересадили на новые места в экстрим-парке. За всю историю Перми такой масштабной пересадки «крупномеров» не было.Доступнее занятия физкультурой станут и для молодежи других территорий Прикамья - в 2020 году в крае появится еще 103 спортивные площадки, 7 межшкольных стадионов и 9 площадок для ГТО. А уже в августе на территории завода Шпагина планируется открыть Центр молодежных сообществ - место для локации крупнейших региональных объединений молодых активистов и проведения разноплановых мероприятий.