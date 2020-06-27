В Пермском крае продолжается всенародное голосование по поправкам в Конституцию страны
Урна для голосования ставится до того, как избиратель откроет дверь. Затем ещё одна дистанционная процедура — предъявление паспорта.
Член избирательной комиссии: «Мы обрабатываем ящик, чтобы следующий голосующий был в безопасности».
По домам член избирательной комиссии ходит в сопровождении полиции или частной охраны. Обязательно присутствует общественный наблюдатель, который следит за соблюдением всех процедур.
Право голосовать на дому или во дворах жители региона получили благодаря механизму «Мобильный избиратель», который оказался достаточно популярным.
Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края: «Таких граждан по Пермскому краю более 83 тысяч, это первое место в ПФО и 8-е место по России. Поэтому достаточно активно у нас идёт процесс голосования. Приглашаем всех на избирательные участки, или во дворы, или же проголосовать на дому».
Когда члены избиркома приедут в ваш двор, можно узнать, изучив объявления в подъезде.
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