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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.06.2020

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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня



Метки: в Пермском крае, СМИ, Общество, Экономика, Культура, Власть, Здоровье, Официально, Происшествия

Опубликовано: 26.06.2020 в 23:37 в рубрике - Вести Пермь

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Пермские школы готовятся к проведению ЕГЭ

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в Перми

Детская поликлиника в микрорайоне «Ива» откроется уже этой осенью
Помещение под поликлинику в микрорайоне «Ива» федеральный застройщик «Девелопмент-Юг» передал Перми безвозмездно. Причем, девелопер выполнил свои обязательства досрочно — построил и ввел здание в эксплуатацию раньше на год. Здание в данный момент принято в эксплуатацию. Оснащением поликлиники и подбором специалистов займется краевой Минздрав. В помещении поликлиники, после приведения в нормативное состояние, будет установлен рентген-аппарат, начнут прием узкие специалисты (кардиолог, невролог, хирург, ортопед, отоларинголог и офтальмолог). Также здесь будут травмпункт и отделение скорой помощи.
26.06.2020 в 14:02

Метки: Здоровье, Общество, в Перми

В Перми изъяли крупную партию амфетамина
Сотрудники наркоконтроля задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Спецоперация прошла возле кафе в самом центре Перми. Как сообщили в полиции, дилер подъехал к заведению на личном автомобиле и ждал клиента, чтобы передать крупную партию запрещенных веществ. Однако сделка не состоялась. У задержанного оперативники обнаружили 4 килограмма амфетамина, 75 граммов кокаина и еще 20 граммов синтетического наркотика МDМА. В ходе проведенных обысков в машине и квартире подозреваемого было изъято 800 тысяч рублей. Как полагают сыщики, эти деньги были заработаны преступным путем. Ранее мужчина отбывал наказание за убийство, разбой, грабеж и мошенничество. Теперь ему грозит наказание за покушение на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу.
25.06.2020 в 12:20

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В Пермь возвращается популярная среди горожан ярмарка «Регионы России»
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Дачные кооперативы проверяют на соблюдение правил пожарной безопасности
По инициативе департамента общественной безопасности администрации Перми проводится комплексная проверка готовности к пожароопасному периоду, инспектируют, в том числе состояние подъездных путей и наличие специальных водоёмов. Особое внимание уделяется содержанию противопожарных минерализованных полос.
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ГИБДД разыскивает водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Кировском районе города Перми произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. 22 июня в 08 часов 30 минут по ул. М. Рыбалко, со стороны ул. Ласьвинская в направлении ул. Оборонщиков, двигался неустановленный автомобиль. По предварительной информации водитель которого на перекрестке с ул. А. Нахимова выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 36-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получил травмы. По факту оставления места ДТП проводится административное расследование. Всем, кому что-либо известно по данному факту, просим сообщить по телефону 89322030204 инспектор по розыску полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми или «102». Анонимность гарантируется.
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В Прикамье выявлен еще 61 заболевший коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения COVID-19: 32 человека проходят лечение в больницах, 29 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3416. Ежесуточный прирост больных составил 1.8%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,06 (на 24 июня – 1,08). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8. В больницах Прикамья проходит лечение 851 (прирост за минувшие сутки +32) пациент с диагнозом COVID-19, амбулаторно - 227 (+29)человек. Выздоровело 2222 (+74) человека. За весь период скончалось от коронавируса 73 (+0) человека, от сопутствующих заболеваний умерло 43 человека (+0). На домашнем карантине находится 2 671 (-19) человек. В России за весь период выявлено 613 994 (прирост за сутки + 7 113) случая коронавируса, зафиксировано 8 605 летальных исходов, выздоровело 375 164 человека.
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В России отмечается День памяти и скорби. Именно в этот день летом 1941 началась Великая Отечественная война. Сегодня в Прикамье, как и по всей стране, пройдут памятные мероприятия. Утром к мемориалу «Скорбящая» волонтеры Победы возложили венки и цветы. А у мемориала
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