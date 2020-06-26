«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.06.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
26.06.2020 в 14:02
25.06.2020 в 12:20
23.06.2020 в 23:21
23.06.2020 в 21:39
23.06.2020 в 17:56
25.06.2020 в 12:34
25.06.2020 в 11:05
22.06.2020 в 10:24
16.06.2020 в 23:51
10.06.2020 в 12:21
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.06.2020
Пермские школы готовятся к проведению ЕГЭ
В Прикамье разрешили работу музеев под открытым небом
В Перми принимают первые дворы, отремонтированные в этом году
С 4 июля в Пермском крае начнется поэтапное открытие детских лагерей
На перекрестке улиц Газета Звезда и Петропавловской ограничат движение транспорта
3,2% жителей Прикамья имеют иммунитет к коронавирусу
В Перми продолжается опрессовка теплосетей
Голосование по поправкам в Конституцию: как организован процесс в медучреждениях?
В Кунгуре мужчина расстрелял из пневматического пистолета 28 автомобилей
Детская поликлиника в микрорайоне «Ива» откроется уже этой осенью
В ПФР рассказали об июльских выплатах семьям с детьми
В Пермском крае выявлено 58 новых случаев коронавируса
"Голову в песок спрятали, и работать не хотим": глава Прикамья потребовал ускорить темпы расселения аварийного жилья
«Ласточка» совершила опытную поездку до Краснокамска
Хроника голосования: день первый
После смертельного ДТП на Мильчакова, в Перми усилят контроль за поведением водителей автобусов
В Прикамье мать оставила в опасности пятерых малолетних детей
Чем богаты «Регионы России» уже сегодня можно увидеть на Пермской ярмарке
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.06.2020
Прокуратура края: сотрудники Минкульта Прикамья скрывали сведения о доходах
В Пермском крае будут восстановлены права 2724 обманутых дольщиков
Оксана Мелехова: "Перчатки и маски надолго останутся в нашей жизни"
Пермяки могут выбрать себе питомца в режиме онлайн
Глава Прикамья принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермские школы готовятся к проведению ЕГЭ
В Прикамье разрешили работу музеев под открытым небом
В Перми принимают первые дворы, отремонтированные в этом году
С 4 июля в Пермском крае начнется поэтапное открытие детских лагерей
На перекрестке улиц Газета Звезда и Петропавловской ограничат движение транспорта
3,2% жителей Прикамья имеют иммунитет к коронавирусу
В Перми продолжается опрессовка теплосетей
Голосование по поправкам в Конституцию: как организован процесс в медучреждениях?
В Кунгуре мужчина расстрелял из пневматического пистолета 28 автомобилей
Детская поликлиника в микрорайоне «Ива» откроется уже этой осенью
Добавить комментарий: