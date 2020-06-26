Пермские школы готовятся к проведению ЕГЭ
На входе участникам ЕГЭ, пришедшим на экзамен без средств индивидуальной защиты, будут выданы одноразовые медицинские маски и перчатки. В ходе экзамена ребята могут пользоваться индивидуальными средствами для дезинфекции рук. Эти мероприятия продиктованы эпидемиологическими требованиями, сотрудники пунктов проведения ЕГЭ постараются учесть и минимизировать сложности, с которыми в этот раз столкнутся выпускники.
Во время проведения экзамена участники ЕГЭ будут находиться в 1,5 метрах друг от друга, в аудиториях будет обеспечена зигзагообразная рассадка. Помещения будут обработаны дезсредствами, проветрены и обеспечены приборами для обеззараживания воздуха, предназначенными для работы в присутствии людей.Напомним, 3 июля состоятся экзамены по географии, литературе и информатике, для проведения самого массового экзамена – по русскому языку – выделено два дня, 6 и 7 июля. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам. Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.
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