Пермские школы готовятся к проведению ЕГЭ

29 и 30 июня в Перми будут проведены пробные экзамены – без присутствия участников итоговой аттестации. В эти дни будут протестированы все экзаменационные процедуры, предполагающие строгое следование рекомендациям Роспотребнадзора. В этом году в Перми единый госэкзамен будут сдавать около 6 тысяч человек, при этом 4893 участника – выпускники этого года. Участники ЕГЭ распределены по 20 пунктам проведения экзаменов, для этого в каждом районе города определены и оборудованы по несколько школ.Вход в пункты проведения экзаменов будет осуществляться малыми группами с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров, для этого на входе нанесены специальные метки. Всем сотрудниками и участникам госэкзамена будет проведена термометрия, в случае выявления признаков респираторных заболеваний участники смогут сдать экзамен в резервные дни. Для обеспечения максимально быстрого реагирования организовано взаимодействие с медслужбами, в пункте проведения экзамена также будет находиться дежурный медик.На входе участникам ЕГЭ, пришедшим на экзамен без средств индивидуальной защиты, будут выданы одноразовые медицинские маски и перчатки. В ходе экзамена ребята могут пользоваться индивидуальными средствами для дезинфекции рук. Эти мероприятия продиктованы эпидемиологическими требованиями, сотрудники пунктов проведения ЕГЭ постараются учесть и минимизировать сложности, с которыми в этот раз столкнутся выпускники.Во время проведения экзамена участники ЕГЭ будут находиться в 1,5 метрах друг от друга, в аудиториях будет обеспечена зигзагообразная рассадка. Помещения будут обработаны дезсредствами, проветрены и обеспечены приборами для обеззараживания воздуха, предназначенными для работы в присутствии людей.Напомним, 3 июля состоятся экзамены по географии, литературе и информатике, для проведения самого массового экзамена – по русскому языку – выделено два дня, 6 и 7 июля. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам. Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.