← В Перми принимают первые дворы, отремонтированные в этом году
В Прикамье разрешили работу музеев под открытым небом
При посещении объектов гражданам необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.Кроме того, возобновляется организованный активный туризм. С 22 июня туроператоры Пермского края уже бронируют и продают туры, проводят расчеты с туристами, изменяют или расторгают договоры о реализации туристических продуктов – дистанционно, без очного контакта с клиентом.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми принимают первые дворы, отремонтированные в этом году
С 4 июля в Пермском крае начнется поэтапное открытие детских лагерей
На перекрестке улиц Газета Звезда и Петропавловской ограничат движение транспорта
3,2% жителей Прикамья имеют иммунитет к коронавирусу
В Перми продолжается опрессовка теплосетей
Голосование по поправкам в Конституцию: как организован процесс в медучреждениях?
В Кунгуре мужчина расстрелял из пневматического пистолета 28 автомобилей
Детская поликлиника в микрорайоне "Ива" откроется уже этой осенью
В ПФР рассказали об июльских выплатах семьям с детьми
В Пермском крае выявлено 58 новых случаев коронавируса
Добавить комментарий: