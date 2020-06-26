В Перми принимают первые дворы, отремонтированные в этом году

В 2020 году в Перми по нацпроекту отремонтируют 77 дворов, объединяющих 141 многоквартирный дом. Работы стартовали еще в середине апреля. Сейчас первые отремонтированные дворы уже проходят процесс приемки. К ним присоединяются и объекты, что приведены в надлежащий вид по дополнительным городским и депутатским программам. Например, во дворе дома по адресу Серебрянский проезд,7 , жильцы самостоятельно разбили не только клумбы, но и высадили 20 деревьев. Свежая побелка бордюрного камня и разметка - тоже за свой счёт.Елена Медведева, председатель ТСЖ «Серебрянский проезд, 7»: "Я считаю, наша главная гордость- это, конечно, появление тротуара. Потому, что тротуар нужен был не только жителям нашего дома, но и всем жителям микрорайона. Потому, что, через нас дети ходят в садик, школу, мамочки гуляют с детьми."Показательно заасфальтированная проезжая и пешеходная части во дворе появились уже благодаря участию в городской программе «Благоустройство придомовых территорий». Ответственный за 20-ый округ, депутат городской Думы Дмитрий Фёдоров, проводит своеобразную приёмку обновлённой территории.Дмитрий Федоров, депутат Пермской городской Думы: "Вы в том числе попали в эту программу в этом году, потому что, вы участвовали в софинансировании этого проекта. Порядка 20 процентов собственных средств дом вложил."В трёх дворах по Солдатова перепроектировали тротуар и проезжую часть, так, чтобы могли разъехаться две машины. Всего заасфальтировано около 2300 квадратных метров.В микрорайоне Зелёное хозяйство ещё несколько месяцев назад прогулки с детской коляской были настоящим испытанием. Сегодня, по тенистым аллеям с удовольствием катаются даже на роликах.Дмитрий Фёдоров, депутат Пермской городской Думы: "К счастью, у нас в Перми работает довольно много программ по благоустройству, это и "Формирование комфортной городской среды" и другие различные муниципальные программы. По этим программам в этом году удалось отремонтировать, только в моём округе, порядка 8 больших придомовых территорий."Объединённые программы по благоустройству действуют в Перми уже несколько лет. Но, если раньше дворы принимали осенью, то сейчас подрядчики сдают работу уже в начале лета. В Перми реализуется сразу три программы, благодаря которым жители могут благоустроить свой двор, это федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и муниципальные – «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми», «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми». В 2019 году общее число благоустроенных по всем программам дворовых территорий составило 435.