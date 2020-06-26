С 4 июля в Пермском крае начнется поэтапное открытие детских лагерей

Сегодня, 26 июня, на оперштабе по коронавирусу был рассмотрен вопрос о начале летней оздоровительной кампании. Министерство социального развития Пермского края совместно с Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения разработало поэтапный план открытия лагерей. Так, с 4 июля будет возобновлена работа загородных лагерей отдыха и оздоровления детей в соответствии с утвержденным графиком. Решение об их открытии будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в регионе.«Все необходимые заключения Роспотребнадзора получены, это означает, что учреждения готовы к приему посетителей. На оперативном штабе неоднократно обсуждали, какие дополнительные меры безопасности нужно принять для максимальной безопасности детей. Будем дальше работать, естественно, вопросы безопасности – ключевые», - подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин. Так, на первом этапе планируется открыть пять приближенных к Перми лагерей: «Звездный», «Нечайка», «Сосновый бор», «Новое поколение» и «Благодать». В них смогут прибыть порядка 2 тыс. ребят. Эти лагеря подтвердили готовность к заезду с учетом дополнительных мероприятий по безопасности. Получены санитарно-эпидемиологические заключения, персонал прошел медосмотры и гигиеническое обучение, предоставлен допуск к работе с детьми. Закуплен необходимый объем дезинфицирующих средств и дополнительное оборудование, сформирован запас СИЗ.Каждые семь дней предлагается открывать новые лагеря, таким образом, к концу июля смогут быть открыты все летние лагеря края.В течение трех дней до заезда будет проводиться медицинская обсервация. Для сотрудников предусмотрено тестирование на антитела к COVID-19, заезд сотрудников планируется проводить за 24 часа до прибытия детей, персонал будет работать по сменному графику.Кроме того, предусмотрен период разобщенности детей в течение первых 4 дней смены, будет запрещено посещение лагеря посторонними лицами, в том числе отменяются родительские дни.