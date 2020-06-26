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С 4 июля в Пермском крае начнется поэтапное открытие детских лагерей →
На перекрестке улиц Газета Звезда и Петропавловской ограничат движение транспорта
Для снижения транспортной нагрузки будет открыт перекресток улицы Газеты Звезда и улицы Советская с возможностью проезда по улице Советская в сторону Комсомольского проспекта и в сторону улицы Сибирской. Для жителей близлежащих домов обеспечена возможность подъезда и парковки транспортных средств.
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