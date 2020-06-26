3,2% жителей Прикамья имеют иммунитет к коронавирусу

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Напомним, на сегодняшний день в Пермском крае выявлено 3474 случаев заболевания коронавирусом. Из них 2293 – выздоровели. Еще 2671 – на карантине по предписанию главного санитарного врача.
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