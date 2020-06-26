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В Перми продолжается опрессовка теплосетей
Тем временем началась профилактика на коммуникациях, по которым по теплоноситель поступает в дома микрорайона Городские Горки и в правобережную часть города. А со следующей недели работы стартуют в микрорайоне Рабочий поселок и в ряде домов Индустриального района. Уточнить сроки отключения горячей воды можно в своих УК и ТСЖ.
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