Голосование по поправкам в Конституцию: как организован процесс в медучреждениях?

В Пермском крае продолжается голосование по поправкам в Конституцию России. Напомним, из-за пандемии было принято решение растянуть этот процесс на несколько дней до 1 июля включительно. Во-первых, это позволит избежать скопления людей на избирательных участках. Во-вторых, члены территориальных комиссий таким образом успеют завершить план выездной работы. На этот раз, голосовать можно не только на дому, но и во дворах, где на время, в соответствии с расписанием, открываются мобильные избирательные пункты.Голосуют сейчас и врачи, в том числе и те, кто занят на круглосуточных дежурствах. В частности, в Пермской краевой клинической больнице был открыт свой участок — для медперсонала и пациентов. Правда, в помещение, предусмотренное для тайного голосования, приходят только сотрудники клиники. Больным же покидать палаты не придется. К ним придут представители ТИКа.Анатолий Касатов, главный врач ГБУЗ ПК "Пермская краевая клиническая больница": "Пациенты будут голосовать в отделениях, чтобы они не перемещались и не концентрировались в одном месте. А члены избирательной комиссии, оснащенные средствами индивидуальной защиты, будут с урной для голосования последовательно обходить палаты. Это будет 1 июля - так оно проще, удобнее, это будет выходной день. Пациенты не оперируются в этот день и найти небольшой промежуток времени в процессе лечения несколько проще, чем в обычный будничный день."