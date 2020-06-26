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Голосование по поправкам в Конституцию: как организован процесс в медучреждениях?
Голосуют сейчас и врачи, в том числе и те, кто занят на круглосуточных дежурствах. В частности, в Пермской краевой клинической больнице был открыт свой участок — для медперсонала и пациентов. Правда, в помещение, предусмотренное для тайного голосования, приходят только сотрудники клиники. Больным же покидать палаты не придется. К ним придут представители ТИКа.
Анатолий Касатов, главный врач ГБУЗ ПК "Пермская краевая клиническая больница": "Пациенты будут голосовать в отделениях, чтобы они не перемещались и не концентрировались в одном месте. А члены избирательной комиссии, оснащенные средствами индивидуальной защиты, будут с урной для голосования последовательно обходить палаты. Это будет 1 июля - так оно проще, удобнее, это будет выходной день. Пациенты не оперируются в этот день и найти небольшой промежуток времени в процессе лечения несколько проще, чем в обычный будничный день."
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