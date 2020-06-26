В Кунгуре мужчина расстрелял из пневматического пистолета 28 автомобилей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, 55-летний житель Перми, являясь индивидуальным предпринимателем, приезжал в Кунгур на личной автомашине с целью осуществления грузоперевозок. В ночное время в период с сентября по ноябрь 2019 года он производил выстрелы из пневматического пистолета по автомобилям, стоящим на автостоянке городского предприятия, которые, по его мнению, были неправильно припаркованы и мешали движению других транспортных средств. Газобаллонный пневматический пистолет, принадлежащий мужчине, изъят.В ходе следствия доказана причастность злоумышленника к восьми фактам повреждений автомашин с причинением значительного материального вреда потерпевшим. Гражданин полностью возместил потерпевшим причиненный ущерб. Суд учел это обстоятельство и назначил виновному более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений» - штраф в размере 130 тысяч рублей.Кроме того, от противоправных действий мужчины пострадали еще 20 работников указанного предприятия, однако их транспортным средствам причинен малозначительный вред. По данным фактам мужчина был привлечен к административной ответственности по статье 7.17. «Уничтожение или повреждение чужого имущества» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей).