В Кунгуре мужчина расстрелял из пневматического пистолета 28 автомобилей

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В ходе следствия доказана причастность злоумышленника к восьми фактам повреждений автомашин с причинением значительного материального вреда потерпевшим. Гражданин полностью возместил потерпевшим причиненный ущерб. Суд учел это обстоятельство и назначил виновному более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений» - штраф в размере 130 тысяч рублей.
Кроме того, от противоправных действий мужчины пострадали еще 20 работников указанного предприятия, однако их транспортным средствам причинен малозначительный вред. По данным фактам мужчина был привлечен к административной ответственности по статье 7.17. «Уничтожение или повреждение чужого имущества» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей).
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