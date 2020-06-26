Детская поликлиника в микрорайоне "Ива" откроется уже этой осенью

Уже этой осенью в пермском микрорайоне Ива появится своя детская поликлиника. Здание в данный момент принято в эксплуатацию, осталось всё оборудовать и набрать штат специалистов.Помещение под поликлинику в микрорайоне «Ива» федеральный застройщик «Девелопмент-Юг» передал Перми безвозмездно. Причем, девелопер выполнил свои обязательства досрочно — построил и ввел здание в эксплуатацию раньше на год.Алексей Скрипкин, генеральный директор компании «Девелопмент-Юг» в Перми: "Компания, когда заходит в один из регионов — изначально рассматривается вопрос комплексного освоения территории. Под комплексностью понимается всегда создание объектов, которые обеспечивают комфортное проживание людей, и в том числе это объекты социальной направленности." Пока жителям "Ивы" приходится ездить за медицинской помощью в другой микрорайон, но скоро доктора будут в шаговой доступности. Оснащением поликлиники и подбором специалистов займется краевой Минздрав. В помещении поликлиники, после приведения в нормативное состояние, будет установлен рентген-аппарат, начнут прием узкие специалисты (кардиолог, невролог, хирург, ортопед, отоларинголог и офтальмолог). Также здесь будут травмпункт и отделение скорой помощи.Михаил Суханов, заместитель министра здравоохранения Пермского края: "Сейчас нам нужно закупить сюда необходимое оборудование, пролицензировать и по генеральному плану мы должны здесь открыть детскую поликлинику. Мы будем очень стараться открыть поликлинику осенью."Ранее «Девелопмент-Юг» уже безвозмездно передал в муниципальную собственность детский сад, помещение для администрации района и участковых уполномоченных.