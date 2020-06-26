В ПФР рассказали об июльских выплатах семьям с детьми

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Раиса Тарских, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю: «Для того, чтобы получить выплату в июле, тем, кто не обратился, они этого не получат — надо обратиться. А те, которые выплаты получали, ещё раз акцентирую внимание, обращаться не надо. Всё это мы сделаем автоматически».
Подробности - в репортаже Ларисы Стрельниковой.
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