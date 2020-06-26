В ПФР рассказали об июльских выплатах семьям с детьми

Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу президента. Тем, кто уже получил июньские выплаты - обращаться за новой выплатой никуда не надо – Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.Раиса Тарских, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю: «Для того, чтобы получить выплату в июле, тем, кто не обратился, они этого не получат — надо обратиться. А те, которые выплаты получали, ещё раз акцентирую внимание, обращаться не надо. Всё это мы сделаем автоматически».Подробности - в репортаже Ларисы Стрельниковой.