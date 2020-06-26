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В Пермском крае выявлено 58 новых случаев коронавируса
Из 58 новых инфицированных – 19 мужчин, 37 женщин, 2 ребёнка (2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 18 человек, 28 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3474. Ежесуточный прирост больных составил 1.7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 25 июня – 1,06). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.
В больницах Прикамья проходят лечение 838 (прирост за минувшие сутки +34) пациентов с диагнозом COVID-19, амбулаторно - 227 (+24) человек. Выздоровело 2293 (+71) человека. За весь период скончалось от коронавируса 73 (+0) человека, от сопутствующих заболеваний умерло 43 человека (+0). На домашнем карантине находится 2 671 (+0) человек.
В России за весь период выявлено 620 794 (прирост за сутки + 6 800) случая коронавируса, зафиксирован 8 761 летальный исход, выздоровело 384 152 человека.
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