"Голову в песок спрятали, и работать не хотим": глава Прикамья потребовал ускорить темпы расселения аварийного жилья

Мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда в Прикамье в 2020-м и планы до конца следующего года обсудили на заседании правительства. Глава региона Дмитрий Махонин отметил, из 35 территорий 9 уже исполнили программу больше, чем наполовину. Есть и те, кто отстают, несмотря на то, что все деньги до муниципалитетов доведены.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "С моей точки зрения, это является недопустимым, поскольку мы имеем денежные средства - они должны работать на расселение, а не волокититься где-то в кабинетах."Глава Пермского края поручил всем без исключения округам и районам до конца этого месяца составить планы-графики по обследованию многоквартирных домов, исполнение которых на свой контроль возьмет краевой Минстрой.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Страусиная болезнь! Голову в песок спрятали, и работать не хотим. Потому что мы понимаем, как только признали жилье ветхим и аварийным, надо расселить и работать, а работать не хочется. Поэтому надо с этими товарищами достаточно серьёзно поговорить, кто не хочет работать. И я уже говорил, тут надо и кадровые решения принимать."В 2019 году в рамках регионального и национального проектов было расселено 83 тысяч квадратных метров, переселено 5200 человек. До 2021-го к ним прибавится ещё 9 тысяч человек и 147 тысяч квадратных метров аварийного жилья.