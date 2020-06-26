"Голову в песок спрятали, и работать не хотим": глава Прикамья потребовал ускорить темпы расселения аварийного жилья
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "С моей точки зрения, это является недопустимым, поскольку мы имеем денежные средства - они должны работать на расселение, а не волокититься где-то в кабинетах."
Глава Пермского края поручил всем без исключения округам и районам до конца этого месяца составить планы-графики по обследованию многоквартирных домов, исполнение которых на свой контроль возьмет краевой Минстрой.
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Страусиная болезнь! Голову в песок спрятали, и работать не хотим. Потому что мы понимаем, как только признали жилье ветхим и аварийным, надо расселить и работать, а работать не хочется. Поэтому надо с этими товарищами достаточно серьёзно поговорить, кто не хочет работать. И я уже говорил, тут надо и кадровые решения принимать."
В 2019 году в рамках регионального и национального проектов было расселено 83 тысяч квадратных метров, переселено 5200 человек. До 2021-го к ним прибавится ещё 9 тысяч человек и 147 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
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