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«Ласточка» совершила опытную поездку до Краснокамска
Напопним, в апреле Пермский край и СвЖД подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2020-2022 годы. Одним из проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры, стал запуск нового маршрута скоростного поезда «Ласточка».
«Ласточка» соединит Краснокамск, Закамск и центр Перми. После завершения всех работ, разбитых на 2 этапа, житель Краснокамска сможет сесть в современную электричку повышенной комфортности и в пределах 30 минут доехать до Перми II. Это позволит разгрузить дороги и Камский мост», - сообщил тогда глава Пермского края Дмитрий Махонин.
В планах правительства и железнодорожников – запустить до конца 2020 года в тестовом режиме движение электричек до станции Краснокамск. Для этого требуется обустройство временных перронов, их возведение оценивается в 11-25 млн руб.
Власти Краснокамска также представили в Минтранс предварительные расчеты, сейчас они находятся на рассмотрении. Речь идет о предоставлении субсидий из дорожного фонда на ремонт участков дорог, в том числе тротуаров и пешеходных переходов, примыкающих к остановочным пунктам электропоезда «Ласточка».
Помимо этого, специалисты РЖД разрабатывают бизнес-план по организации вышеназванных перевозок. После этого будут определены сроки и объемы основных работ по строительству необходимых объектов инфраструктуры, в том числе и капитальных остановочных пунктов на этом направлении. Также в планах - строительство транспортно-пересадочного узла в Краснокамске, в котором будут соединяться городские, межмуниципальные и железнодорожные маршруты общественного транспорта.
На втором этапе, который планируется в следующем году, начнется реконструкция железнодорожных путей. Реконструкцию проведут в непосредственной близости от Оверят. Это позволит электропоезду проходить до Краснокамска, минуя станцию Оверята. В результате чего время в пути сократится до 35 минут, что будет очень удобно для жителей. И этот маршрут станет альтернативой автобусному сообщению.
Напомним, сейчас «Ласточка» ездит в Пермском крае по двум маршрутам: из Перми в Верещагино и из Перми до Кишерти, а с 9 декабря соединяет Пермь с Екатеринбургом (это направление временно приостановлено из-за коронавируса).
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