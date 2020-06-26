«Ласточка» совершила опытную поездку до Краснокамска

На участке Краснокамск - Пермь II была организована опытная поездка на электропоезде «Ласточка». Электричка прошла через станцию Оверята. Время в пути от Перми до Краснокамска​ составило​ 50 минут.Напопним, в апреле Пермский край и СвЖД подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2020-2022 годы. Одним из проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры, стал запуск нового маршрута скоростного поезда «Ласточка».«Ласточка» соединит Краснокамск, Закамск и центр Перми. После завершения всех работ, разбитых на 2 этапа, житель Краснокамска сможет сесть в современную электричку повышенной комфортности и​ в пределах​ 30 минут доехать до Перми II. Это позволит разгрузить дороги и Камский мост», - сообщил тогда глава Пермского края Дмитрий Махонин.В планах правительства и железнодорожников – запустить до конца 2020 года в тестовом режиме движение электричек до станции Краснокамск.​ Для этого требуется обустройство временных перронов,​ их возведение оценивается в 11-25 млн руб.Власти Краснокамска также представили в Минтранс предварительные расчеты,​ сейчас​ они находятся на рассмотрении. Речь идет о предоставлении субсидий из дорожного фонда на ремонт участков дорог, в том числе тротуаров и пешеходных переходов, примыкающих к остановочным пунктам электропоезда «Ласточка». ​Помимо этого, специалисты РЖД разрабатывают бизнес-план по организации вышеназванных​ перевозок.​ После этого будут​ определены сроки и объемы основных работ по строительству необходимых объектов инфраструктуры, в том числе и капитальных остановочных пунктов на этом направлении. Также в планах - строительство транспортно-пересадочного узла в Краснокамске, в котором будут соединяться городские, межмуниципальные и железнодорожные маршруты общественного транспорта. ​На втором этапе, который планируется в следующем году, начнется реконструкция железнодорожных путей. Реконструкцию проведут в непосредственной близости от Оверят. Это позволит электропоезду проходить до Краснокамска, минуя станцию Оверята. В результате чего время в пути сократится до 35 минут, что будет очень удобно для жителей. И этот маршрут станет альтернативой автобусному сообщению.Напомним, сейчас «Ласточка» ездит в Пермском крае по двум маршрутам: из Перми в Верещагино и из Перми до​ Кишерти, а с 9 декабря соединяет Пермь с Екатеринбургом (это направление временно приостановлено из-за коронавируса).