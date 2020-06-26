Хроника голосования: день первый

← После смертельного ДТП на Мильчакова, в Перми усилят контроль за поведением водителей автобусов
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← После смертельного ДТП на Мильчакова, в Перми усилят контроль за поведением водителей автобусов
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После смертельного ДТП на Мильчакова, в Перми усилят контроль за поведением водителей автобусов
В Прикамье мать оставила в опасности пятерых малолетних детей
Чем богаты «Регионы России» уже сегодня можно увидеть на Пермской ярмарке
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.06.2020
Краевой минздрав: регион готов к переходу на второй этап снятия ограничений
День молодежи в Перми пройдет в онлайн-формате
Глава Прикамья поздравил с вручением юбилейной медали 90-летнюю труженицу тыла, выздоровевшую от коронавируса
Пермяки активно поддержали общероссийские праздничные онлайн акции
Сотрудники Роспотребнадзора проверили готовность избирательных участков
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.06.2020
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