После смертельного ДТП на Мильчакова, в Перми усилят контроль за поведением водителей автобусов

После произошедшего с автобусом маршрута №77 ДТП, в результате которого погиб водитель автобуса, в администрации Перми прошло совещание с перевозчиками и ГИБДД по безопасности дорожного движения и соблюдению необходимого квалификационного отбора на работу водителей.Как заявили участники совещания в мэрии, есть несколько причин, по которым происходят ДТП с участием городского пассажирского транспорта: техническое состояние автобусов и дефицит квалифицированных кадров. Первая проблема комплексно решается за счет заключения новых контрактов с перевозчиками. Так, с 1 июня средний возраст автобусов в Перми составляет 4 года, в то время как еще 31 мая средний возраст составлял 12 лет."В условиях самоизоляции в Перми уменьшилось количество ДТП с участием и по вине водителей автобусов. Ранее были «гонки» за пассажиров, в результате чего происходили падения людей в салоне, проезд на запрещающий сигнала светофора. Это была основная причина происходящих ДТП. Внедрение новой транспортной модели несомненно влияет на снижение аварийности," – считает начальник отдела ГИБДД управления МВД России по городу Перми Андрей Власов.Андрей Власов отметил, что сейчас необходимо усилить контроль за поведением водителей на рейсе. В планах повысить автоматизацию процесса составления расписания движения с учетом фактической дорожной обстановки, которая позволит сократить количество ДТП из-за нагона водителями графика движения.