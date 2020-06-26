После смертельного ДТП на Мильчакова, в Перми усилят контроль за поведением водителей автобусов
Как заявили участники совещания в мэрии, есть несколько причин, по которым происходят ДТП с участием городского пассажирского транспорта: техническое состояние автобусов и дефицит квалифицированных кадров. Первая проблема комплексно решается за счет заключения новых контрактов с перевозчиками. Так, с 1 июня средний возраст автобусов в Перми составляет 4 года, в то время как еще 31 мая средний возраст составлял 12 лет.
"В условиях самоизоляции в Перми уменьшилось количество ДТП с участием и по вине водителей автобусов. Ранее были «гонки» за пассажиров, в результате чего происходили падения людей в салоне, проезд на запрещающий сигнала светофора. Это была основная причина происходящих ДТП. Внедрение новой транспортной модели несомненно влияет на снижение аварийности," – считает начальник отдела ГИБДД управления МВД России по городу Перми Андрей Власов.
Андрей Власов отметил, что сейчас необходимо усилить контроль за поведением водителей на рейсе. В планах повысить автоматизацию процесса составления расписания движения с учетом фактической дорожной обстановки, которая позволит сократить количество ДТП из-за нагона водителями графика движения.
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