В Прикамье мать оставила в опасности пятерых малолетних детей

Дознавателем отделения МВД России Ильинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности».Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, контроль со стороны полиции и других субъектов профилактики за семьей ведется с 2012 года, как за находящейся в социально-опасном положении. Совместные проверки в целях профилактики проводились неоднократно. При этом ранее факты семейного благополучия не выявлялись, санитарно-гигиенические нормы в квартире соответствовали требованиям, имелись продукты питания, одежда и игрушки для несовершеннолетних.В январе текущего года семья попала в поле зрения полиции как неблагополучная во время профилактического рейда. Мать восемь раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. На воспитании у женщины находится пятеро малолетних детей, где старшему ребенку 7 лет, младшему – менее года. Отец проживает отдельно, так как работает в Перми.В апреле текущего года в ходе совместного с органами опеки профилактического мероприятия в семье были выявлены признаки неблагополучия. Квартира, в которой проживали несовершеннолетние, находилась в антисанитарном состоянии, стоял стойкий запах нечистот, дети – неопрятно одеты. У двухгодовалого ребенка на теле имелись гематомы, ему оказали медицинскую помощь. Субъекты профилактики приняли решение об изъятии детей из семьи. Старших ребят временно поместили в Центр помощи детям Ильинского района, а младших – в медицинское учреждение.После проведения профилактической работы с матерью и устранения ею всех выявленных недостатков дети были возвращены в кровную семью. Однако свои обязанности по воспитанию детей женщина выполняла недолго.В конце мая полицейские и представители опеки вновь посетили семью с целью проверки. Со слов соседей стражи порядка узнали, что мать употребляет алкогольные напитки, ушла из дома, оставив детей одних. В течение ночи малолетние находились без присмотра, голодные, неопрятно одеты, одежда малышей испачкана фекалиями. Осмотрев холодильник, инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили, что продукты питания в нем отсутствуют, в квартире была антисанитария, вещи беспорядочно разбросаны. Кроме того, на кухне возле плиты стоял газовый баллон, вентиль которого не был перекрыт. Мать вернулась домой спустя сутки с остаточными признаками алкогольного опьянения.В связи с тем, что дети находились в опасном для жизни и здоровья положении, компетентными органами принято решение об изъятии несовершеннолетних из семьи и доставлении их в медицинское учреждение. Расследование уголовного дела продолжается.