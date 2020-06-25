Чем богаты «Регионы России» уже сегодня можно увидеть на Пермской ярмарке

В Пермь вернулся традиционный популярный среди горожан проект выездной торговли "Регионы России". Разместился он по тому же адресу, но на этот раз в отдельных крытых павильонах. А частично и под открытым небом. Кончено, здесь следят за тем, чтобы гости ярмарки использовали маски и перчатки, измеряют им температуру. А в остальном - это вновь настоящий калейдоскоп излюбленных товаров со всей страны. И не только.

Надежда пока что только осматривается. Задача на сегодня взять качественных продуктов про запас. Ассортимент большой, говорит женщина, главное, что все необходимое собрано в одном месте.

Надежда Григорьева, покупатель:

- Потому что все в одном месте, все можно взять, и продукты, и постельное.

На этот раз популярный среди пермяков проект «Регионы России» разместился и в крытых павильонах, и на улице. Участников много, как и всегда. Особое внимание уделили продуктовому сектору. Здесь можно найти всеми любимые мясные и рыбные деликатесы. К примеру, молочную продукцию этого стенда привезли в Пермь с Удмуртского молочного завода.

Наталья Тронина, продавец:

- У нас есть молоко, йогурты, кисломолочные продукты, сырки, творог, сыры. Вся продукция изготовлена без консервантов и без добавок.

По соседству пряные специи, душистый чай, орехи, а также восточные натуральные сладости - казинаки, щербет, мармелад. Новинка - торт халва.

Наталья Михайлова, продавец:

- Делается в виде тортиков, из вяленых фруктов, орешков и семечек. Из сливок и натурального шоколада. Можно на любой праздник, понравится всем.

Здесь можно найти буквально все для всей семьи. Например, одежду и аксессуары по сезону для взрослых и самых маленьких. Здесь легкие и яркие пальто, тут летние шляпки, а на этом стенде продавец собрал уже готовые образы турецких новинок для модниц. Льняная продукция, начиная от платьев, заканчивая простынями, представлена сразу двумя стендами - из Костромы и Белоруссии.

Жанна Карачева, продавец:

- Актуально сейчас пользоваться льном, так как это антибактериальная, гипоаллергенная продукция. Летом - прохладно, зимой - комфортно.

Дополнят образ сумочки, бижутерия, солнцезащитные очки, а также яркие и стильные зонты. Есть и товары, которые пригодятся и в быту, и на дачном участке. Среди них сковорода, которая, по словам продавцов, прослужит 15 лет точно и мощный секатор.

На уличной части экспозиции садоводы найдут все и для посадки. Цветы, деревья и кустарники, а также семена. Саженцы представляют сразу несколько питомников.

К примеру, Тюменский привез новые сорта. У меня в руках жимолость сорта «Принцесса Диана». Говорят, ягоды ее самые крупные и сладкие.

Ну, а посетить выставку «Регионы России» можно до конца недели в павильонах возле Пермской ярмарки. Организаторы просят не забывать брать с собой средства индивидуальной защиты.