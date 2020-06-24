«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.06.2020

Отделения «Мои Документы» начали принимать заявления от избирателей, которые в день голосования по вопросам внесения изменений в Конституцию Российской Федерации не смогут прийти на свой избирательный участок и хотят проголосовать по месту фактического пребывания, а не прописки. Получить отрывной талон для голосования можно в любом МФЦ Пермского края. Приходить в МФЦ нужно строго в масках, перчатках, а также с собственной ручкой для заполнения заявления. На входе в филиал и в самом помещении необходимо соблюдать социальную дистанцию. Процесс подачи заявления на участие в голосовании занимает не более 5 минут. При себе необходимо иметь только паспорт. Напомним, Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны пройдет 1 июля.