← В Пермском крае 9 автодилеров получили право регистрировать транспортные средства в ГИБДД по желанию владельца
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.06.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
Вместе со всей Россией. Пермь солидарна со всем, что происходит сегодня в стране.
Даже ручки - одноразовые. Завтра в Пермском крае начинается голосование по поправкам в Конституцию страны, а сегодня Роспотребнадзор принимает участки.
Сезон собирательства. В Коми-пермяцком округе одновременно появились и грибы, и земляника. Местные жители теперь гадают - чего этим летом будет больше?
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