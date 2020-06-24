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В Пермском крае 9 автодилеров получили право регистрировать транспортные средства в ГИБДД по желанию владельца
К участию в процессе регистрации также привлечены дилеры и заводы-изготовители транспортных средств, которые действуют от имени владельцев транспортных средств при подаче документов в регистрационные подразделения Госавтоинспекции. Также они осматривают транспортные средства, формируют заявление и комплект необходимых для регистрации документов.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, использовать преимущества нововведений в закон решилась треть всех дилеров по реализации транспортных средств нашего региона. На учет в Госавтоинспекции ими поставлена почти сотня автомобилей.«Наша цель - повышение качества обслуживания граждан, защиты их интересов, а также совершенствования системы регистрации транспортных средств. Всем дилерам мы идем на встречу, активно консультируем по телефону 8 (342) 246-73-52 и на личных приемах. Увеличение количества организаций, входящих в спецреестр, позволит повысить качество и доступность оказываемых государственных услуг населению», - рассказал начальник отдела надзора Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю Евгений Одинцев.
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