В Пермском крае 9 автодилеров получили право регистрировать транспортные средства в ГИБДД по желанию владельца

В Пермском крае 9 автодилеров вошли в спецреестр и имеют право регистрировать транспортные средства в ГИБДД по желанию владельца. В январе этого года вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В нововведениях предусмотрена возможность проведения регистрационных действий как с выдачей государственных регистрационных знаков, так и без выдачи, с последующим их изготовлением в уполномоченных на это организациях на основании волеизъявления владельца.К участию в процессе регистрации также привлечены дилеры и заводы-изготовители транспортных средств, которые действуют от имени владельцев транспортных средств при подаче документов в регистрационные подразделения Госавтоинспекции. Также они осматривают транспортные средства, формируют заявление и комплект необходимых для регистрации документов.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, использовать преимущества нововведений в закон решилась треть всех дилеров по реализации транспортных средств нашего региона. На учет в Госавтоинспекции ими поставлена почти сотня автомобилей.«Наша цель - повышение качества обслуживания граждан, защиты их интересов, а также совершенствования системы регистрации транспортных средств. Всем дилерам мы идем на встречу, активно консультируем по телефону 8 (342) 246-73-52 и на личных приемах. Увеличение количества организаций, входящих в спецреестр, позволит повысить качество и доступность оказываемых государственных услуг населению», - рассказал начальник отдела надзора Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю Евгений Одинцев.