← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.06.2020
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Сотрудники Роспотребнадзора проверили готовность избирательных участков
Пускать на участки будут только после температурного контроля. Расстояние от одного голосующего до другого определено красной линией. 1,5 метра и до членов избирательной комиссии. Даже канцелярские принадлежности и те одноразовые.
Татьяна Юлина, член территориальной избирательной комиссии: "Каждому участнику голосования будут выдана одноразовая шариковая ручка. Ее можно будут оставить себе на память об участии в голосовании."Меры эпидемиологической безопасности, принятые на участках голосования - беспрецедентные. Роспотребнадзор провел приемку всех помещений. Санитарные врачи дали добро.
Виталий Костарев, главный санитарный врач Пермского края: "Методические рекомендации, которые выпущены совместно избирательной комиссией и Роспотребнадзором, соблюдаются. То есть сделано все, чтобы минимизировать риски для тех, кто придет на голосование."
При этом проголосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации можно как в территориальных избирательных комиссиях, так и во дворах и на дому.
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Членов участковых избирательных комиссий я еще хотел бы раз поблагодарить. У нас по краю их порядка 16 тысяч человек. Никто не отказался от работы, несмотря на те сложности, которые есть. Все, по сути, готовы обеспечить возможность желающим проголосовать и реализовать их право."
Сделать это можно будут в течение ближайшей недели до 1 июля включительно.
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