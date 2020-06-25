Сотрудники Роспотребнадзора проверили готовность избирательных участков

Сегодня в Пермском крае, как и по всей России, начинается процедура всенародного голосования по поправкам в Конституцию страны. До 1 июля включительно можно будет выразить свое мнение на дому, во дворе или на выбранном участке.Пускать на участки будут только после температурного контроля. Расстояние от одного голосующего до другого определено красной линией. 1,5 метра и до членов избирательной комиссии. Даже канцелярские принадлежности и те одноразовые.Татьяна Юлина, член территориальной избирательной комиссии: "Каждому участнику голосования будут выдана одноразовая шариковая ручка. Ее можно будут оставить себе на память об участии в голосовании."Меры эпидемиологической безопасности, принятые на участках голосования - беспрецедентные. Роспотребнадзор провел приемку всех помещений. Санитарные врачи дали добро.Виталий Костарев, главный санитарный врач Пермского края: "Методические рекомендации, которые выпущены совместно избирательной комиссией и Роспотребнадзором, соблюдаются. То есть сделано все, чтобы минимизировать риски для тех, кто придет на голосование."При этом проголосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации можно как в территориальных избирательных комиссиях, так и во дворах и на дому.Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Членов участковых избирательных комиссий я еще хотел бы раз поблагодарить. У нас по краю их порядка 16 тысяч человек. Никто не отказался от работы, несмотря на те сложности, которые есть. Все, по сути, готовы обеспечить возможность желающим проголосовать и реализовать их право."Сделать это можно будут в течение ближайшей недели до 1 июля включительно.