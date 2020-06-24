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На перекрестке Компроса и ул. Полины Осипенко ограничат движение транспорта
Как сообщили в администрации Перми, в настоящее время подрядная организация размещает дополнительные информационные знаки в месте ремонта. Водителям рекомендовано заранее выбирать маршрут и обращать внимание на скорость дорожного потока при проезде перекрестка.
Работы проводятся ООО «Пермская сетевая компания» в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры города к будущему отопительному сезону. Всего на улице Полины Осипенко будет выполнено техническое перевооружение 790 метров тепловых сетей диаметром 500 мм.
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