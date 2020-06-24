За 23 июня в Прикамье выявлено 89 случаев коронавируса

Школы Перми на этой неделе откроют свои двери родителям будущих первоклассникам, сообщает городской департамент образования. Сейчас можно подать документы только по месту жительства. Этот этап формирования продлится до конца июня. Заявление принимаются в электронном виде. Но процедура предусматривает очную явку с документами и подтверждение онлайн заявки. Если этого не сделать, она аннулируется. Сейчас нужно позвонить в ту школу, куда родитель подал заявление и узнать, когда его ждут на прием. Четверг и пятница будут расписаны так, чтобы в школах не появилось очередей, поэтому приходить необходимо только в назначенный час. Зачисление в первый класс производится с учетом льгот в порядке очередности подачи заявлений. Информация о наличии свободных мест для зачисления будет размещена на сайтах школ до 30 июня. Получить дополнительную информацию можно, обратившись в департамент образования администрации Перми по телефонам 212-95-20, 212-70-50. Специалисты департамента образования принимают звонки ежедневно по будням с 09:00 до 18:00.