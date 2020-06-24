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На перекрестке Компроса и ул. Полины Осипенко ограничат движение транспорта →
За 23 июня в Прикамье выявлено 89 случаев коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3355. Ежесуточный прирост больных составил 2.7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 23 июня – 1,08). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.
Из 89 новых инфицированных – 20 мужчин, 60 женщин, 9 детей (5 мальчиков и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 35 человек, 39 человек в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет. В больницах Прикамья проходят лечение 837 (прирост за минувшие сутки +34) пациентов с диагнозом COVID-19, амбулаторно - 254 человека (+55). Выздоровело 2148 (+120) человек. За весь период скончалось от коронавируса 73 (+3) человека, от сопутствующих заболеваний умерло 43 человека (+0). На домашнем карантине находятся 2 690 (+19) человек.
В России за весь период выявлен 606 881 (прирост за сутки + 7 176) случай коронавируса, зафиксировано 8 513 летальных исходов, выздоровело 368 822 человека.
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