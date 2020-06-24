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В прикамскую глубинку приходит телемедицина
Людмила Подоприхина, заведующая ФАП с. Заболотово: "Если какие-то нюансы бывают, с кожными сыпями. Сама не могу разобраться. Есть возможность это все показать."
Кроме того в онлайн-режиме еще и записывают пациентов к узким специалистам. Без всяких очередей и дополнительных поездок.
Валентина Мельникова: "У меня есть возможность прийти к фельдшеру, и она меня запишет ко всем специалистам, к кому нужно."
В Большесосновском районе к высокоскоростному интернету теперь подключены все 16 фельдшерско-акушерских пунктов.
Светлана Рубцова, главный врач ГБУЗ «Большесосновская центральная районная больница им. Г.Ф. Колчановой»: "К нашей великой радости, все ФАПы работают. И фельдшеры имеют возможность консультировать своих больных воочию со своими участковыми терапевтами и педиатрами."
За счет федерального и регионального бюджетов сейчас в Прикамье к интернету подключаются небольшие деревни и села. Доступ к качественной связи должны получить 327 тысяч жителей. В первую очередь высокоскоростной интернет появится в социально значимых объектах.
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Реализуется программа подключения к интернету всех социальных учреждений. Это и ФАПы, и школьные учреждения, их больше двух тысяч. И в этом году эта программа также должна завершиться."
В этом году к высокоскоростному интернету в селах Прикамья должны подключить 207 социально значимых объектов. Среди них — еще 65 фельдшерско-акушерских пунктов. В самых удаленных уголках региона.
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