В прикамскую глубинку приходит телемедицина

Еще два сельских ФАПа в Большесосновском районе подключили к высокоскоростному интернету. Теперь фельдешеры могут консультироваться с участковым терапевтом моментально и удаленно.Людмила Подоприхина, заведующая ФАП с. Заболотово: "Если какие-то нюансы бывают, с кожными сыпями. Сама не могу разобраться. Есть возможность это все показать."Кроме того в онлайн-режиме еще и записывают пациентов к узким специалистам. Без всяких очередей и дополнительных поездок.Валентина Мельникова: "У меня есть возможность прийти к фельдшеру, и она меня запишет ко всем специалистам, к кому нужно."В Большесосновском районе к высокоскоростному интернету теперь подключены все 16 фельдшерско-акушерских пунктов.Светлана Рубцова, главный врач ГБУЗ «Большесосновская центральная районная больница им. Г.Ф. Колчановой»: "К нашей великой радости, все ФАПы работают. И фельдшеры имеют возможность консультировать своих больных воочию со своими участковыми терапевтами и педиатрами."За счет федерального и регионального бюджетов сейчас в Прикамье к интернету подключаются небольшие деревни и села. Доступ к качественной связи должны получить 327 тысяч жителей. В первую очередь высокоскоростной интернет появится в социально значимых объектах.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Реализуется программа подключения к интернету всех социальных учреждений. Это и ФАПы, и школьные учреждения, их больше двух тысяч. И в этом году эта программа также должна завершиться."В этом году к высокоскоростному интернету в селах Прикамья должны подключить 207 социально значимых объектов. Среди них — еще 65 фельдшерско-акушерских пунктов. В самых удаленных уголках региона.