В гордуме обсудили бюджет и 300-летие Перми

На пленарном заседании депутаты Пермской городской Думы рекомендовали администрации провести балансировку бюджета и усилить исполнительную дисциплину. Из-за пандемии бюджет краевой столицы может не досчитаться 3 млрд рублей. По заверениям парламентариев, даже при таком дефиците социальные обязательства не пострадают. Зарезервированы в казне и средства на приоритетные инфраструктурные объекты, в том числе возводимые к 300-летию Перми. Думцы поручили властям закрепить за каждым таким объектом ответственное лицо и подготовить детальную дорожную карту. А к вопросу информирования горожан о череде событий к юбилейной дате подключились молодые парламентарии.Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Молодежь тоже должна быть заказчиком этих преобразований. Примером может служить прозвучавшее предложение, оно было поддержано и молодежью — благоустроить реку Егошиху. Такие экологические проекты, которые могут объединить всех горожан в рамках подготовки и самого празднования."О комплексном благоустройстве центральной части города к 300-летнему юбилею депутатам рассказал глава Перми. Дмитрий Самойлов обозначил приоритетные инфраструктурные объекты. Так, например, набережная Камы будет реконструирована не только на левом берегу, но и к 2022 году на правом — вКировском районе. К юбилею города полностью преобразится Комсомольский проспект — на отремонтированных фасадах домов появится архитектурная подсветка. Из крупных дорожных строек — улицы Карпинского, Героев Хасана и Революции. Выполнив основные работы в 68-м квартале эспланады, городские власти взялись за 66-й — тот, где расположен монумент «Героям фронта и тыла».Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Основной идеей проекта является преобразование планировки, при сохранении сложившегося облика эспланады. Я не сомневаюсь, что все объекты, которые мы начали, при поддержке бюджета РФ и Пермского края, мы закончим. И, безусловно, это не полный перечень объектов, которые город получит в качестве подарка к своему 300-летию."