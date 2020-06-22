«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.06.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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22.06.2020 в 11:54
22.06.2020 в 11:45
22.06.2020 в 11:13
16.06.2020 в 15:50
16.06.2020 в 13:30
22.06.2020 в 10:24
16.06.2020 в 23:51
10.06.2020 в 12:21
05.06.2020 в 18:45
31.05.2020 в 15:19
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.06.2020
В Губахинской районной больнице у 20 человек выявлен коронавирус
В Перми в ночное время на Комсомольском проспекте ограничат движение
Детский хирург Дмитрий Лупенко признан «Врачом года»
В особом режиме: в поликлиниках Прикамья начали принимать узкие специалисты
В Чайковском шоумен напоил посетительницу кафе коктейлем с жидким азотом
Приём в 5-е классы: подтвердить намерение о зачислении ребёнка в школу родителям нужно не позднее 24 июня
Департамент транспорта проводит проверку по факту смертельного ДТП с автобусом
В Прикамье молодой человек обокрал собственного адвоката
В Перми в столкновении автобуса и «Газели» погиб человек
Сегодня - День памяти и скорби
В Прикамье выявлено еще 67 заболевших коронавирусом
Матери утонувшей в бассейне девочки предъявлено обвинение
За 19 июня в Прикамье выявлено 68 случаев коронавируса
В Пермском крае возобновились туристические экскурсии
В Пермском крае развернулась тотальная война с борщевиком Сосновского
ТОСы станут серьёзным инструментом в решении многих региональных проблем
Поддержать кандидата на пост губернатора в Прикамье теперь можно через онлайн сервис
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.06.2020
Получить права выгоднее, чем платить штраф: в ГИМС начали принимать экзамены
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до конца июня
Три отделения больниц Прикамья возобновили работу после карантина
Пермяк, установивший рекорд России по отжиманиям, намерен побить и мировой рекорд
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье молодой человек обокрал собственного адвоката
В Перми в столкновении автобуса и «Газели» погиб человек
Сегодня - День памяти и скорби
В Прикамье выявлено еще 67 заболевших коронавирусом
Матери утонувшей в бассейне девочки предъявлено обвинение
За 19 июня в Прикамье выявлено 68 случаев коронавируса
В Пермском крае возобновились туристические экскурсии
В Пермском крае развернулась тотальная война с борщевиком Сосновского
ТОСы станут серьёзным инструментом в решении многих региональных проблем
Поддержать кандидата на пост губернатора в Прикамье теперь можно через онлайн сервис
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