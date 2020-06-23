Дачные кооперативы проверяют на соблюдение правил пожарной безопасности

По инициативе департамента общественной безопасности администрации Перми проводится комплексная проверка готовности к пожароопасному периоду, инспектируют, в том числе состояние подъездных путей и наличие специальных водоёмов. Особое внимание уделяется содержанию противопожарных минерализованных полос. Так, в СНТ "Автомобилист" дачники не только не ухаживают за специальной противопожарной полосой, но и закидывают её горючим мусором. Брошенный окурок может превратить ЧП на отдельном участке в трагедию всего кооператива. Подробности - в репортаже Ларисы Стрельниковой.

Сегодня очередной сводный рейд в один из пермских СНТ показал - хозяева наплевательски относятся к собственной безопасности. Не только не ухаживают за специальной противопожарной полосой, но и закидывают её горючим мусором.

Непарадная сторона нового каменного дома в СНТ «Автомобилист»: хозяева завалили гнилыми досками, трубами и прочим хламом лес, прилегающий к участку, но им не принадлежащий.

Достучаться до таких дачников не получается, поэтому инспекторы МЧС направляются к председателю кооператива. Он выбрал самую простую позицию - не вмешиваться. Хотя о нарушениях знает.

Сергей Унгефук, председатель СНТ «Автомобилист»:

- Они меня просто туда не пускают, это их частная собственность.

Местный лесничий Геннадий Васильевых фиксирует нарушения почти 15 лет. Через суд людей штрафуют, но ситуация повторяется. Между тем, на месте хлама должна быть такая минерализованная полоса. Это самый эффективный способ оградить дома от лесных пожаров.

Геннадий Васильевых, лесничий Нижне-Курьинского участкового лесничества:

- Они же не понимают. Это же всё загорит. Не у него загорит - ветер, как сейчас поднялся - всё это полыхнёт.

Чтобы думали и о себе, и о соседях, на местных щитах размещают памятки.

Повлиять на ситуацию с этой деревянной свалкой надзорные органы не могут – территория частная. Но, как и в случае с захламлённым лесом, брошенный окурок может превратить ЧП на отдельном участке в трагедию всего кооператива.

По инициативе департамента общественной безопасности администрации Перми проводится комплексная проверка готовности к пожароопасному периоду, инспектируют, в том числе состояние подъездных путей и наличие специальных водоёмов.

После рейда инспекторы оформят документы, направят их городским властям и, возможно, в прокуратуру. Ответственность грозит не только самим нарушителям.

Илья Клягин, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Кировскому району ГУ МЧС России по Пермскому краю:

- Выявлены нарушения по содержанию противопожарных минерализованных полос - там допущено захламление строительными материалами. При разграничении зон ответственности также могут быть приняты меры, как в отношении администрации Кировского района, так и СНТ.

После этого горе-дачникам направят уведомление, в какие сроки они должны убрать мусор и вернут забор на законное место. После чего рейд повторится.