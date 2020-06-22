В Прикамье молодой человек обокрал собственного адвоката. 22-летний житель п. Зюкайка подозревался во вскрытии одного из банкоматов поселка. Деньги похищены не были, но молодой человек должен был предстать перед судом. Однако, судебное разбирательство временно отменили. Молодой человек нуждался в деньгах. Адвокат, защищавший его интересы, предложил ему работу на своем дачном участке за денежное вознаграждение. Злоумышленник исправно выполнял свои обязанности несколько дней. Но в начале мая в ночное время он незаконно проник в кладовую своего защитника, похитил электроинструменты на общую сумму 15 тысяч рублей. Когда заявление о краже поступило в полицию, сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли преступление.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, подозреваемый признал свою вину. Похищенное имущество вернули законному владельцу. В настоящее время следствие продолжается.