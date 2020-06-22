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В Прикамье молодой человек обокрал собственного адвоката →

В Перми в столкновении автобуса и «Газели» погиб человек

Сегодня утром, 22 июня, на конечной остановке «Мильчакова» произошла смертельная авария с автобусом маршрута № 77. Как сообщает портал 59.RU, автобус столкнулся с «Газелью», в результате погиб мужчина. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Метки: Аварии, в Перми

Опубликовано: 22.06.2020 в 11:13 в рубрике - Вести Пермь

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← Сегодня - День памяти и скорби

В Прикамье молодой человек обокрал собственного адвоката →

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