В Перми в столкновении автобуса и «Газели» погиб человек
Сегодня утром, 22 июня, на конечной остановке «Мильчакова» произошла смертельная авария с автобусом маршрута № 77. Как сообщает портал 59.RU, автобус столкнулся с «Газелью», в результате погиб мужчина. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.
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