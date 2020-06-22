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Сегодня - День памяти и скорби
В России отмечается День памяти и скорби. Именно в этот день летом 1941 началась Великая Отечественная война. Сегодня в Прикамье, как и по всей стране, пройдут памятные мероприятия. Утром к мемориалу «Скорбящая» волонтеры Победы возложили венки и цветы. А у мемориала "Героям фронта и тыла" из свечей выложили слово "Память".
В этот день Пермский край поддержит и всероссийскую акцию «Свеча памяти» - зажечь ее любой желающий сможет онлайн и в соцсетях. Каждая виртуальная свеча - это 1 рубль, который пойдет на оказание медицинской помощи ветеранам.
В 14:15 пройдет общероссийская минута молчания. На 60 секунд замолчат радиостанции и телеканалы, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной. Общероссийскую минуту молчания представит Игорь Кириллов, диктор центрального телевидения СССР.
Также в этот день презентуют книжные проекты, приуроченные году памяти и славы. Это энциклопедия, иллюстрированная хроника и сборник документов, посвященные истории Пермского края в годы Великой Отечественной.
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