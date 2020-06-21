В Прикамье выявлено еще 67 заболевших коронавирусом
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3136. Ежесуточный прирост больных составил 2,2%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 20 июня – 0,88). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.
В больницах Прикамья проходит лечение 761 (прирост за минувшие сутки +34) пациент с диагнозом COVID-19, амбулаторно - 359 человек (+33). Выздоровело 1906 (+17) человек. За весь период скончалось от коронавируса 68 человек, от сопутствующих заболеваний 42 человека. На домашнем карантине находятся 2 447 человек.
В России за весь период выявлено 584 680 (прирост за сутки + 7 728) случаев коронавируса, зафиксировано 8 111 летальных исходов, выздоровело 339 711 человек.
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