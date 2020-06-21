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Матери утонувшей в бассейне девочки предъявлено обвинение
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← За 19 июня в Прикамье выявлено 68 случаев коронавируса
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16.06.2020 в 15:50
16.06.2020 в 13:30
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28.05.2020 в 18:07
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За 19 июня в Прикамье выявлено 68 случаев коронавируса
В Пермском крае возобновились туристические экскурсии
В Пермском крае развернулась тотальная война с борщевиком Сосновского
ТОСы станут серьёзным инструментом в решении многих региональных проблем
Поддержать кандидата на пост губернатора в Прикамье теперь можно через онлайн сервис
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.06.2020
Получить права выгоднее, чем платить штраф: в ГИМС начали принимать экзамены
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до конца июня
В Перми разработаны муниципальные меры поддержки владельцев НТО
Общероссийское голосование в Прикамье будет проведено в безопасных санитарных условиях
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