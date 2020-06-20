За 19 июня в Прикамье выявлено 68 случаев коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3069. Ежесуточный прирост больных составил 2,3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,88 (на 19 июня – 0,77). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.
Из 66 новых инфицированных – 30 мужчин, 31 женщина, 5 детей (4 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 22 человека, 24 человека в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет.
Также среди новых инфицированных зафиксировано 2 летальных исхода: у пациентов 60 и 70 лет посмертно был обнаружен COVID-19, он и стал причиной смерти. Таким образом, на сегодня зафиксировано 68 летальных исходов от COVID-19. Еще 42 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.
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