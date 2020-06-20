В Пермском крае возобновились туристические экскурсии

В Кунгурской ледяной пещере экскурсии проводятся в особом формате - индивидуально, с использованием защитных средств. На экскурсовода приходится один-два человека, поэтому и цены «кусаются».Дверь в подземное царство для посетителей открывается впервые за два с половиной месяца пандемии. Правда, туристов пока немного.Никакой суеты и шумных групп. Экскурсоводы учатся работать в новых условиях.Надежда Козлова, экскурсовод Кунгурской пещеры: «Это близкое единение с миром камня, с миром по-настоящему подземного грандиозного пространства. Их интересует гораздо больше более глубинных тем, того же философского восприятия мира тишины, мира воды, рождения камня. Такая стихийность, которая пребывает в некой пока тишине".Экскурсии по пещере проходят пока по центральному маршруту. Пугает только цена: две тысячи со взрослого, одна тысяча для детей. Зато все строго индивидуально, в группе может быть только одна семья. И предварительная запись обязательна.Екатерина Носкова, заместитель директора по маркетингу Кунгурской пещеры: «На сайте указан адрес нашей электронной почты, необходимо на этот адрес отправить заявку, где указать контактные свои данные, указать количество человек, время и день посещения желаемый. И с вами уже свяжется наш менеджер, чтобы уточнить детали».