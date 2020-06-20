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В Пермском крае развернулась тотальная война с борщевиком Сосновского
Вадим Исмакаев, директор сельхозпредприятия: «Край по культуртехнике поддерживает неплохо, даются дотации, субсидии, и мы довольны этим».
Таким образом, снова вводятся в оборот заброшенные земли. На них можно растить всё, что угодно: от козлятника до пшеницы, главное, чтобы по климату подходило, а вот борщевик и его соседи изводятся на корню.
Когда-то сельхозкультура, а сегодня просто сорняк - борщевик доставляет серьёзные неудобства. И, в прямом смысле, голыми руками его не возьмёшь.
Сок борщевика провоцирует серьёзные ожоги, да и как кормовое растение этот настойчивый зелёный гигант к столу не пришёлся. А, учитывая темпы распространения, бороться решили серьёзно. Глава региона Дмитрий Махонин распорядился максимально уничтожить борщевик в населённых пунктах до конца года.
Оксана Бреднева, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края: «В этом году в бюджете края предусмотрены средства для того, чтобы приступить, непосредственно, к решению проблемы массово».
Плуг и борона - это способ механический, перепахивать надо несколько раз, а ещё в дело идут триммеры, и тут, учитывая особенности сока, средства индивидуальной защиты используются по максимуму. Кроме того, химическая обработка, - средства направились в муниципалитеты, и в районах к работе приступили подрядчики.
Денис Фомин, старший научный сотрудник Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН: «Мы работаем химическим и механическим способом, в зависимости от того, в какой зоне борщевик произрастает».
Программа борьбы предусмотрена на ближайшие три года. За это время в муниципалитетах планируется уничтожить борщевик на площади почти в 4 тысячи гектаров.
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