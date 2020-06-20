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ТОСы станут серьёзным инструментом в решении многих региональных проблем
Светлана Иванова, член совета Ассоциации ТОС Пермского края: «Опыт написания проектов на краевом уровне, на городском, достаточно большой — мы можем им делиться. Но, на федеральном уровне, не хватает консультационной, информационной, юридической поддержки».
Всего в Прикамье создано 593 ТОСа, из них юридически зарегистрированы чуть более сотни. Поэтому помощь требуется разноплановая — об этом шла речь на совещании по развитию ТОС при врио губернаторе Пермского края Дмитрии Махонине. В Соликамском городском округе, после объединения территорий, вопрос встал наиболее остро.
Надежда Малых, председатель ТОС «Клестовка» (г. Соликамск): «Мы можем какие-то вещи транслировать, передавать опыт, который есть, но целевые установки мы должны вместе вырабатывать».
По итогам встречи Дмитрий Махонин дал ряд поручений, в числе которых: создание ресурсного центра, где территории смогут получать консультации.
Дмитрий Махонин: «Он должен помогать в оформлении заявок на финансирование, уделять особое внимание территориям, где слабо развиты ТОСы. Нам нужно мотивировать людей. Везде нужен хозяин, только тогда сделаем жизнь благоустроеннее».
При этом в территориях есть самое главное - желание людей развивать свои города и сёла.
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