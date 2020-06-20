← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.06.2020
ТОСы станут серьёзным инструментом в решении многих региональных проблем →
Поддержать кандидата на пост губернатора в Прикамье теперь можно через онлайн сервис
Поставить электронную подпись может гражданин, обладающий активным избирательным правом, зарегистрированный на Госуслугах и имеющий подтвержденную учетную запись. Для этого надо зайти в личный кабинет, раздел «Мои выборы и общероссийское голосование», щелкнуть мышью на «Досрочные выборы губернатора Пермского края» и определиться с кандидатом. После нажатия кнопки «подписать» на телефон придет код подтверждения.
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