«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.06.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
В Пермском крае утвержден план по борьбе с борщевиком, бюджет - миллионный.Как выглядит тотальное уничтожение?
Штрафы выросли в разы. Что грозит теперь водителю без прав... на реке?
В Пермском крае вновь начали проводить экскурсии - персональные, с соблюдением мер предосторожности. Как это выглядит и во сколько это обойдется в Кунгурской ледяной пещере?
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