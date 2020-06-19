Получить права выгоднее, чем платить штраф: в ГИМС начали принимать экзамены

Штрафы за управление лодкой или катером без прав в этом сезоне выросли в разы. В ГИМС уже заявили, что проще и дешевле сдать экзамен, тем более, что сейчас готовиться можно самому.

В начале практической части инструктаж. Представитель аттестационной комиссии доходчиво объясняет экзаменующимся, какие навыки им предстоит показать на воде, чтобы получить заветное: «сдал».

Водный сезон в самом разгаре. Экзамены в ГИМС начали принимать с конца мая. В Перми их сдали уже около сотни человек. В начале теория: ответить предстоит на два билета по 10 вопросов. По устройству судна и району плавания. Максимум можно допустить по две ошибки в каждом. Готовиться можно и дома, самостоятельно.

Александр Васильев, старший государственный инспектор по маломерным судам группы технического надзора «Центр ГИМС МЧС России по Пермскому краю»: Человек выбирает, как будет готовиться. Допускается самоподготовка. Дома. В интернете, с книжками, либо обучается в школе».

Когда теория сдана, можно идти на практическую часть. На воде предстоит пройти змейку, «подойти» к утопающему, не задев его судном, встать на якорь, правильно подойти к причалу, не врезаясь в него носом или мотором. Максимум - две ошибки. Например, можно дважды пройти змейку.

Семен Волков, государственный инспектор Пермского инспекторского отделения ГИМС по Пермскому краю: «Чаще всего ошибки такие: гражданин, при спасении утопающего, не ставит на нейтраль. Спасает в движении, это считается ошибкой. И также параллельная парковка - подходит и забывает выключать передачу».

Получить права куда выгоднее, чем попасться на воде без них. Штрафы не маленькие - от 10 до 15 тысяч рублей. Плюсом судно могут забрать на штрафстоянку, а это дополнительные расходы.

А если судно не зарегистрировано, то все 20 тысяч. Что касается прав, если готовиться к экзаменам самостоятельно, то потратить придется 1300 рублей. Это госпошлина. При успешной сдаче всех экзаменов права выдадут уже через неделю.