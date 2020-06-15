В Перми и Добрянке заменят 137 лифтов
Согласно контракту, в этом году подрядная организация заменит 137 лифтов в 52-х многоквартирных домах Перми и Добрянки. В них проживает порядка 14 тыс. чел. Стоимость работ составит 340 млн руб.
"Основанием для замены лифта является истекший срок службы оборудования – 25 лет, либо его непригодность к эксплуатации. С 2017 года мы полностью завершили работу по 10 договорам: заменили 989 кабин в 377 домах Прикамья. Таким образом, реализация региональной программы по замене лифтового оборудования выполнена на 87,8%", – рассказал Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капремонта в Пермском крае.
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