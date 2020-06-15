«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.06.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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11.06.2020 в 17:37
10.06.2020 в 16:13
10.06.2020 в 11:33
10.06.2020 в 11:16
09.06.2020 в 17:55
10.06.2020 в 12:21
05.06.2020 в 18:45
31.05.2020 в 15:19
28.05.2020 в 18:07
25.05.2020 в 14:45
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.06.2020
Пермскую набережную снова откроют для прогулок
Турфирмам разрешили дистанционную работу с клиентами
В Пермском крае поэтапно возобновят плановые приемы в поликлиниках
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 23 июня
В Перми иностранец пытался дать сотруднику ГИБДД взятку в 400 рублей
На реконструируемом участке пермской набережной выполнено более половины объема работ
В Перми открылось несколько уличных выставок
На Камском водохранилище заканчивается период нереста
В Перми и Добрянке заменят 137 лифтов
Роспотребнадзор: бродячие собаки стали реже кусать пермяков
Оперштаб сегодня примет решение по режиму самоизоляции
В Краснокамске сотрудник автомойки угнал автомобиль клиента
Итоги медиа-акции "Театр дома" подведут сегодня
Налоговые инспекции возобновляют прием граждан
Ещё в трёх территориях Пермского края выздоровели все жители, заболевшие COVID-19
В Пермском крае выявили 107 новых случаев заражения COVID-19
Из больниц Прикамья выписано еще 17 пациентов, оправившихся от коронавирусной инфекции
Пермякам продлили срок действия электронных проездных
В Пермском крае выявлено еще 74 случая коронавируса
Ещё одно медучреждение Прикамья закрыли на карантин по коронавирусу
Из медучреждений Прикамья выписано еще 37 пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции
В Пермском крае произошло ДТП со смертельным исходом
Депутаты Законодательного Собрания назначили дату досрочных выборов губернатора Пермского края
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми и Добрянке заменят 137 лифтов
Роспотребнадзор: бродячие собаки стали реже кусать пермяков
Оперштаб сегодня примет решение по режиму самоизоляции
В Краснокамске сотрудник автомойки угнал автомобиль клиента
Итоги медиа-акции "Театр дома" подведут сегодня
Налоговые инспекции возобновляют прием граждан
Ещё в трёх территориях Пермского края выздоровели все жители, заболевшие COVID-19
В Пермском крае выявили 107 новых случаев заражения COVID-19
Из больниц Прикамья выписано еще 17 пациентов, оправившихся от коронавирусной инфекции
Пермякам продлили срок действия электронных проездных
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