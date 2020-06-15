Роспотребнадзор: бродячие собаки стали реже кусать пермяков

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, в Перми в 2020 году наметилась положительная динамика по снижению количества покусов жителей собаками без владельцев. За прошедшие 5 месяцев было зафиксировано 364 случая покусов безнадзорными животными, что на 33% меньше показателя за аналогичный период в 2019 году (550 случаев). При этом число покусов домашними собаками остается на прежнем уровне: 444 случая в 2020 году, 440 – в 2019. Таким образом, статистика за 5 месяцев 2020 года показывает, что происходит больше случаев покусов людей владельческими собаками, чем инцидентов с бесхозяйными животными.
Как считают в Пермской городской службе по регулированию численности безнадзорных животных, снижения количества покусов во многом удалось достичь за счет усиления мер по отлову бродячих собак, предпринятых этой зимой. Всего с начала года с улиц Перми отловлено 807 собак.
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