В Пермском крае выявили 107 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за прошедшие сутки в Прикамье выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 2687. Ежесуточный прирост больных составил 4,1% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.Коэффициент распространения COVID-19 на сегодня составляет 1,12 (на 13 июня - 1,22). Для второго этапа он должен быть меньше 0,8.Резкий прирост случаев заражения стал возможен из -за выявленного очага инфекции в филиале ГБУ ПК «Пермский ГПЦ» в Добрянском ГО. В настоящее время в учреждении проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия. По предписанию Роспотребнадзора, филиал временно прекратил прием и выписку пациентов.Среди 105 новых инфицированных - 42 мужчины, 54 женщины, 9 детей (3 мальчика и 6 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 19 человек, 42 человека в возрасте 45-65, 35 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.У двух пациентов 74 и 78 лет COVID-19 был обнаружен посмертно. Основной причиной смерти у обоих стала коронавирусная инфекция. Таким образом, на сегодня зафиксировано уже 43 летальных исхода пациентов от COVID-19. Еще 41 случай смерти инфицированных констатирован не от коронавирусной инфекции.