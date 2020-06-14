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В Пермском крае выявили 107 новых случаев заражения COVID-19 →
Из больниц Прикамья выписано еще 17 пациентов, оправившихся от коронавирусной инфекции
Под наблюдением специалистов остается ещё 2641 житель региона.
На сегодняшнее утро в крае выявлено 2580 случаев заболевания COVID-19.
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