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← Пермякам продлили срок действия электронных проездных

В Пермском крае выявили 107 новых случаев заражения COVID-19 →

Из больниц Прикамья выписано еще 17 пациентов, оправившихся от коронавирусной инфекции

За прошедшие сутки из медучреждений Пермского края выписано еще 17 пациентов, проходивших лечение от COVID-19. Таким образом, общее число оправившихся от коронавирусной инфекции составило 1520.
Под наблюдением специалистов остается ещё 2641 житель региона.
На сегодняшнее утро в крае выявлено 2580 случаев заболевания COVID-19.

Опубликовано: 14.06.2020 в 10:58 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермякам продлили срок действия электронных проездных

В Пермском крае выявили 107 новых случаев заражения COVID-19 →

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