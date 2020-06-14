Ещё в трёх территориях Пермского края выздоровели все жители, заболевшие COVID-19
Ранее от COVID-19 выздоровели все заразившиеся в Юрлинском, Юсьвинском, Оханском и Еловском округах. Однако, в краевом минздраве подчеркнули, что жители данных территорий не могут теперь пренебрегать масочным режимом и режимом самоизоляции.
Напомним, сегодня в регионе выявлено ещё 107 заболевших коронавирусом, а всего, с начала пандемии, - 2687 случаев заболевания COVID-19 в 43 территориях края.
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