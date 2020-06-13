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Пермякам продлили срок действия электронных проездных
В реестр попали те проездные документы, которые были пополнены до 27 марта текущего года включительно, и срок действия которых завершился до 14 июня. Пополнение производится на количество неизрасходованных поездок. В случае с безлимитными тарифами будет продлевается их действие на количество дней, пришедшихся на режим самоизоляции. Процесс происходит автоматически, держателям карт никуда обращаться не нужно.
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