Депутаты Законодательного Собрания назначили дату досрочных выборов губернатора Пермского края

Выборы состоятся во второе воскресенье осени — 13 сентября. В связи с этим в региональной избирательной комиссии прошло заседание в режиме видеоконференции. Здесь были озвучены особенности предстоящего голосования. В частности, в выборах смогут участвовать самовыдвиженцы. Для этого им нужно будет собрать только один процент подписей в поддержку. Впервые в истории это можно будет сделать на сайте Госуслуги.Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края: «Мы хотели бы, чтобы эта избирательная кампания была бы открытой, честной и легитимной. И та инициатива, которая есть по объединению всех политических сил в интересах развития Пермского края, социально-экономического развития, она сейчас как никогда востребована и своевременна».Также краевые депутаты, в режиме видеосвязи, вчера приняли сразу два законопроекта, которые должны способствовать развитию экономики. Так, первый из них снижает ставку налога на прибыль в два раза для региональных инвестиционных проектов. Второй позволяет бизнесу получить налоговый вычет, он составит половину от всех инвестиционных расходов.Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края: «Реализация инвестпроектов — это ключевой момент для преодоления экономических кризисов. Это всегда было и остается, и, поэтому, безусловно, сложная ситуация в экономике, которая существует сейчас, она требует принятия стимулирующих мер».И еще одно решение депутатов - это запрет продажи алкоголя в небольших кафе, расположенных в жилых домах. Норма касается «рюмочных», где площадь зала менее 30 квадратных метров. Запрет вступит в силу с 1 августа.Татьяна Шестакова, депутат Законодательного собрания Пермского края: «Очень много проблем мы, на сегодняшний день, с помощью данного законопроекта решим, именно в части правопорядка, и здесь коррелирует еще и закон о тишине. Люди в алкогольном опьянении, с ними бывает очень сложно договориться, и от этого страдают те, кто живет по соседству».