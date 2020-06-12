Депутаты Законодательного Собрания назначили дату досрочных выборов губернатора Пермского края
Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края: «Мы хотели бы, чтобы эта избирательная кампания была бы открытой, честной и легитимной. И та инициатива, которая есть по объединению всех политических сил в интересах развития Пермского края, социально-экономического развития, она сейчас как никогда востребована и своевременна».
Также краевые депутаты, в режиме видеосвязи, вчера приняли сразу два законопроекта, которые должны способствовать развитию экономики. Так, первый из них снижает ставку налога на прибыль в два раза для региональных инвестиционных проектов. Второй позволяет бизнесу получить налоговый вычет, он составит половину от всех инвестиционных расходов.
Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края: «Реализация инвестпроектов — это ключевой момент для преодоления экономических кризисов. Это всегда было и остается, и, поэтому, безусловно, сложная ситуация в экономике, которая существует сейчас, она требует принятия стимулирующих мер».
И еще одно решение депутатов - это запрет продажи алкоголя в небольших кафе, расположенных в жилых домах. Норма касается «рюмочных», где площадь зала менее 30 квадратных метров. Запрет вступит в силу с 1 августа.
Татьяна Шестакова, депутат Законодательного собрания Пермского края: «Очень много проблем мы, на сегодняшний день, с помощью данного законопроекта решим, именно в части правопорядка, и здесь коррелирует еще и закон о тишине. Люди в алкогольном опьянении, с ними бывает очень сложно договориться, и от этого страдают те, кто живет по соседству».
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